In Consiglio approvate delibere in materia di urbanistica cultura e servizi sociali

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, con la presenza di 25 consiglieri, si sono approvate diverse delibere riguardanti temi di urbanistica, cultura e servizi sociali. Alla ripresa dei lavori, il consigliere Fulvio Fucito ha presentato una richiesta ufficiale di rinvio per la discussione della delibera numero 358. La seduta si è svolta con il consueto svolgimento delle pratiche, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle delibere approvate.

Tempo di lettura: 3 minuti Alla ripresa dei lavori del Consiglio comunale, con la presenza di 25 consiglieri, il consigliere Fulvio Fucito ha formalizzato la richiesta di rinvio della discussione riguardante la delibera 358. La proposta, nata dalla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di commissione, è stata approvata a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Salvatore Guangi (Forza Italia) e Toti Lange (Misto) e l’astensione di Massimo Cilenti (Napoli Libera) e Domenico Palmieri (Riformisti e Democratici). L’assessora all’Urbanistica Laura Lieto ha presentato la delibera 60 relativa al restauro di parte del complesso di Sant’Eligio, finalizzato alla creazione di un ospedale di comunità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - In Consiglio approvate delibere in materia di urbanistica, cultura e servizi sociali Notizie correlate Monza, approvate le delibere per i lavori di adeguamento dell'AutodromoIl futuro dell'Autodromo Nazionale di Monza ha incassato un passaggio istituzionale importante. Costruttori contro le 2 delibere di urbanistica a Bari: "Troppi vincoli". Il Comune: "Norme equilbrate"Ance e Ordine Ingegneri hanno inviato una nota a Palazzo di Città per chiedere di rivederle a poche ore dalla seduta del Consiglio In Consiglio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MONZA LE DELIBERE SUI LAVORI: LA SODDISFAZIONE DELL'AUTODROMO; I lavori della Giunta di mercoledì 15 aprile; Consiglio metropolitano, le delibere approvate nella seduta di mercoledì 22 aprile; Comunicato della Giunta Nazionale. Napoli, Consiglio approva delibere sul riordino dei mercatiIl Consiglio comunale di Napoli ha approvato a maggioranza due delibere relative al riordino e alla regolamentazione dei mercati cittadini. La prima delibera (n. 330) riguarda l'istituzione, in via ... ansa.it Messina, ok in consiglio comunale alla variante al PRG per Rodia poi salta il numero legaleIl Consiglio comunale di Messina ha dato il via libera alla proposta di delibera n. 61 del 03 aprile 2026, relativa a una variante parziale al Piano Regolatore Generale, ma senza concedere l’immediata ... strettoweb.com Variazione di bilancio: investimenti per l’ambiente e il decoro urbano Prosegue il percorso delle variazioni di bilancio approvate in Consiglio Comunale. Tra gli interventi più importanti, abbiamo destinato risorse per lavori di manutenzione delle isole ecolo - facebook.com facebook