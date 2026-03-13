Nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, Del Toro ha ripreso la maglia azzurra, mentre Pellizzari ha mantenuto il suo posto sul podio. La corsa continua a vedere cambiamenti nella classifica generale, con nuovi leader che si alternano di tappa in tappa. La gara si svolge tra i protagonisti principali di questa edizione, con le posizioni che si aggiornano di giorno in giorno.

Si susseguono giorno dopo giorno i cambi della guardia in vetta alla classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026, e la quinta tappa non ha fatto eccezione. Al termine della frazione odierna, con partenza a Marotta-Mondolfo e arrivo a Mombaroccio, il messicano Isaac Del Toro si è infatti ripreso la maglia azzurra di leader della graduatoria staccando in salita il padrone di casa marchigiano Giulio Pellizzari e guadagnando terreno su tutti gli altri big. Il capitano dell’UAE Team Emirates, preceduto al traguardo per una decina di secondi solamente dall’esperto danese Michael Valgren (l’unico fuggitivo capace di non farsi riprendere sulle... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2026, quinta tappa: Del Toro si riprende la maglia azzurra, Pellizzari difende il podio

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