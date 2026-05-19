La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che istituisce la nuova area delle specializzazioni rappresenta un passo importante secondo alcuni rappresentanti dei lavoratori. Tuttavia, vengono espressi anche commenti che indicano la necessità di ulteriori interventi per migliorare la situazione attuale. Le nuove norme sono state approvate nelle scorse settimane e mirano a definire in modo più preciso alcune categorie professionali. Questa decisione si inserisce in un quadro di riforme volte a regolamentare meglio il settore.

La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che istituisce la nuova area delle Scienze infermieristiche specialistiche, articolata nei tre percorsi delle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, delle cure neonatali e pediatriche e delle cure intensive ed emergenza, segna una svolta storica per la professione sanitaria, puntando a formare professionisti con competenze avanzate da inserire nei principali setting assistenziali dal territorio all'area critica a partire dall'anno accademico 20262027. Sul tema interviene Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, sottolineando come la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giuliano (UGL): “Segnale positivo la nascita delle specializzazioni, ma ora serve altro”

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