Decreto bollette 2026 UGL | Bene il segnale ora attuazione rapida e più sicurezza energetica

L'UGL ha espresso soddisfazione per il decreto bollette 2026, definendolo un segnale positivo, e ha chiesto un’implementazione rapida per garantire maggiore sicurezza energetica. Nel contesto internazionale segnato dall’escalation in Medio Oriente, si sottolinea l’importanza di agire prontamente per rispondere alle nuove sfide nel settore energetico. La richiesta riguarda l’attuazione immediata delle misure previste dal provvedimento.

In un quadro internazionale segnato dall’escalation in Medio Oriente, che negli ultimi giorni ha spinto la Commissione europea a riunire il gruppo di coordinamento del gas dopo un rialzo superiore al 50% del TTF europeo, e con una vulnerabilità evidente delle rotte energetiche mondiali legata anche allo Stretto di Hormuz, il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 assume un valore che va oltre l’emergenza contingente, affrontando insieme l’urgenza sociale e la resilienza produttiva. “Nel contesto attuale non possiamo leggere il Decreto Bollette come un semplice intervento di sollievo tariffario. Quando le tensioni geopolitiche incidono sulle rotte dell’energia, sui costi del gas e sulla competitività del sistema produttivo, proteggere famiglie e imprese significa difendere lavoro, potere d’acquisto, investimenti e coesione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

