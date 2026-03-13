Sabato 14 marzo alle 11, nella Sala di Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi, si svolgerà un incontro pubblico durante il quale l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, illustrerà le motivazioni a favore della riforma della giustizia. L’evento è rivolto ai cittadini interessati a conoscere le posizioni di Pera sulla questione. La partecipazione è aperta a chi desidera ascoltare l’intervento e approfondire il tema.

Un incontro pubblico si terrà sabato 14 marzo alle ore 11 nella Sala di Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi, dove l’ex presidente del Senato Marcello Pera esporrà le ragioni per sostenere la riforma della giustizia. L’evento, organizzato dai comitati Sì Riforma e Sì Separa, mira a spiegare ai cittadini perché il voto favorevole al referendum del 22 e 23 marzo sia un atto di responsabilità istituzionale e non una scelta partitica. L’iniziativa vede la presenza anche di esperti come Sergio Menchini e Carmela Piemontese, che affiancheranno Pera nel dibattito moderato dal giornalista Francesco Meucci. La sede in via Giovanni Montauti diventerà quindi il punto di partenza per una riflessione sulla fiducia nelle istituzioni e sullo Stato di diritto, temi centrali per il territorio toscano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pera a Forte dei Marmi: il Sì per la giustizia

Articoli correlati

Il derby sorride al Forte dei Marmi. Il Pietrasanta si sveglia troppo tardipietrasanta 1 forte dei marmi 2 PIETRASANTA (4-4-1-1): Gega; Fioretti, Da Prato (27’ st G.

Leggi anche: Promozione. Sconfitta beffarda per il Forte dei Marmi

Tutto quello che riguarda Pera a Forte dei Marmi il Sì per la...

Discussioni sull' argomento Via Mazzini: chiusura temporanea al traffico per la realizzazione di un nuovo collettore di fognatura bianca; Le ragioni del sì: a Forte dei Marmi l'incontro con Marcello Pera -; Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ciampino; Forte Santa Caterina: dal 16 al 31 marzo parziale chiusura di Via del Pestrino per allacciamento sottoservizi.

Le ragioni del sì: al Mutuo Soccorso di Forte dei Marmi l’ex presidente del Senato, Marcello PeraL'attuale senatore di Fratelli d'Italia: Il voto per la riforma non è una scelta di parte ma un atto di responsabilità istituzionale ... luccaindiretta.it

How do you say “pear” in Italian a) mela b) pera c) pesca - facebook.com facebook

Marcello Pera: “Senza separare le carriere il processo accusatorio non va” x.com