Giro d'Italia 2026 oggi in TV 10ª tappa Viareggio-Massa | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, la decima tappa del Giro d’Italia 2026 viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. La tappa si svolge tra Viareggio e Massa, con un percorso di 42 chilometri interamente pianeggianti. La gara segna l’inizio della seconda settimana e coinvolge i ciclisti in una cronometro. Gli appassionati possono seguire la corsa sui canali ufficiali e online, con alcuni favoriti già in evidenza tra i partecipanti.

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Inizia la seconda settimana del Giro d'Italia 2026 con la cronometro Viareggio-Massa, di 42 chilometri completamente pianeggianti. In TV e in streaming, diretta in chiaro grazie alla Rai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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