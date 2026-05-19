Giro d'Italia 2026 oggi in TV 10ª tappa Viareggio-Massa | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

Oggi, la decima tappa del Giro d’Italia 2026 viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. La tappa si svolge tra Viareggio e Massa, con un percorso di 42 chilometri interamente pianeggianti. La gara segna l’inizio della seconda settimana e coinvolge i ciclisti in una cronometro. Gli appassionati possono seguire la corsa sui canali ufficiali e online, con alcuni favoriti già in evidenza tra i partecipanti.

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