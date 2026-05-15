Giro d'Italia LIVE oggi la 7a tappa da Formia a Blockhaus il percorso di 244km inizia alle 10.50

Oggi si corre la settima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Formia e arrivo a Blockhaus, lungo un percorso di 244 chilometri. La tappa, definita “alpina”, prevede la scalata al monte Blockhaus e avrà inizio alle 10.50. La classifica generale è attualmente guidata dal ciclista portoghese. La corsa si svolge su un tracciato che promette variazioni significative nelle posizioni dei concorrenti. La competizione si svolge in tempo reale con aggiornamenti continui.

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