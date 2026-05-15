Giro d'Italia LIVE oggi la 7a tappa da Formia a Blockhaus il percorso di 244km inizia alle 10.50
Oggi si corre la settima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Formia e arrivo a Blockhaus, lungo un percorso di 244 chilometri. La tappa, definita “alpina”, prevede la scalata al monte Blockhaus e avrà inizio alle 10.50. La classifica generale è attualmente guidata dal ciclista portoghese. La corsa si svolge su un tracciato che promette variazioni significative nelle posizioni dei concorrenti. La competizione si svolge in tempo reale con aggiornamenti continui.
Oggi si scala il Blockhaus, dopo 244 chilometri partendo da Formia. Una tappa "alpina" che darà scossoni enormi alla classifica generale dove in rosa c'è il portoghese Afonso Eulialo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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