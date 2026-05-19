Giro d’Italia | Ganna vince la cronometro Viareggio-Massa e raggiunge Merckx Eulalio resta in rosa

Filippo Ganna si è imposto nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa. Con il suo risultato, ha raggiunto sul podio dei vincitori un record storico, il cui nome è associato a numerosi successi nel ciclismo. La classifica generale rimane invariata, con Eulalio che si mantiene in vetta alla classifica rosa. La gara si è svolta con condizioni climatiche variabili, influenzando le strategie dei corridori lungo il percorso.

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