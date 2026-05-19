Giro d’Italia | Ganna vince la cronometro Viareggio-Massa e raggiunge Merckx Eulalio resta in rosa
Filippo Ganna si è imposto nella decima tappa del Giro d’Italia, una cronometro di 42 chilometri tra Viareggio e Massa. Con il suo risultato, ha raggiunto sul podio dei vincitori un record storico, il cui nome è associato a numerosi successi nel ciclismo. La classifica generale rimane invariata, con Eulalio che si mantiene in vetta alla classifica rosa. La gara si è svolta con condizioni climatiche variabili, influenzando le strategie dei corridori lungo il percorso.
MASSA – E’ Filippo Ganna il dominatore assoluto in Toscana della cronometro di 42 km Viareggio-Massa, decima tappa del Giro d’Italia. Il corridore della Netcompany Ineos ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1’54”, e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), a 1’59”. Ganna ha raggiunto Eddy Merckx a 7 vittorie nelle crono al Giro, secondo soltanto a Francesco Moser (12 successi). Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius) resta in maglia rosa resistendo all’assalto di Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike). La prova contro il tempo ha rispettato i pronostici della vigilia, e’ stato... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Ganna è stratosferico: è sua la crono della 10a tappa del Giro d’Italia da Viareggio a Massa. La maglia rosa resta invece sulle spalle di Eulalio che chiude con un ritardo di 4’57 da Ganna: https://fanpa.ge/RXnMS facebook
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