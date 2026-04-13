Buongiorno | Peccato per l’errore iniziale ma la prestazione è stata buona

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha commentato il pareggio contro il Parma durante un’intervista a SportMediaset. Ha riconosciuto un errore commesso all'inizio della partita, ma ha anche sottolineato che la squadra ha offerto una buona prestazione complessiva. Le sue parole sono arrivate dopo il punteggio finale, che ha visto entrambe le formazioni dividersi i punti sul campo.

Alessandro Buongiorno, difensore partenopeo, ha commentato a SportMediaset il pareggio del Napoli contro il Parma di Cuesta. “Purtroppo, quando siamo passati in svantaggio ad inizio partita, loro si sono poi tutti abbassati schiacciandoli nella loro trequarti provando a creare occasioni o con incursioni centrali o lateralmente con alcuni cross. Abbiamo mantenuto questa cosa per tutta la partita. Siamo riusciti a trovare il gol e ci è mancato il gol della vittoria. Gol Strefezza? Era l’inizio della partita, probabilmente bisognava prendere ancora bene le misure. Però, al di là di quello, la prestazione di tutti quanti è stata positiva: abbiamo attaccato senza concedere ripartenze al Parma.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Buongiorno: “Peccato per l’errore iniziale, ma la prestazione è stata buona” Leggi anche: "Peccato, perché la prestazione c’è stata" Leggi anche: Di Giannantonio: "Peccato per l'errore. Ma è bello essere 2° vicino a Marquez" Fermato il MANCHESTER CITY in Champions! Come ha fatto il MONACO FM26