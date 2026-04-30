La decima tappa del Giro d’Italia 2026 collega Viareggio a Massa e si svolge interamente su un percorso molto lungo dedicato alla cronometro individuale. La frazione segue l’arrivo in salita a Corno alle Scale e prevede che i ciclisti affrontino un tracciato che potrebbe determinare distacchi significativi tra i concorrenti. La cronometro rappresenta una delle prove più attese di questa edizione.

Il Giro d’Italia, dopo aver archiviato l’arrivo in salita di Corno alle Scale, riparte dalla cronometro individuale. Siamo davanti ad uno dei momenti più attesi all’interno di una grande corsa a tappe, la prova contro il tempo. Si corre martedì 19 maggio la Viareggio-Massa di 42 km, frazione molto lunga che porterà distacchi pesanti. Gli specialisti hanno la ghiotta occasion e, sfruttando un tracciato lungo e privo di difficoltà altimetriche, di guadagnare terreno prezioso nei confronti dei diretti rivali o per recuperare eventuali ritardi accumulati nei primi arrivi in salita. Non siamo alla tappa decisiva ma certamente ad uno dei momenti chiave nell’arco delle tre settimane.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, decima tappa Viareggio-Massa: cronometro molto lunga, in arrivo distacchi pesanti

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