Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Viareggio-Marina di Massa | percorso orari tv

Domani si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Viareggio e Marina di Massa. La corsa attraversa un tratto importante della gara, considerato uno degli snodi principali. La scorsa settimana si sono verificati cambiamenti significativi nella classifica generale, e la prova contro il tempo potrebbe ulteriormente modificare la posizione dei corridori. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

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Siamo davanti ad uno degli snodi cruciali della gara. Lo scorso fine settimana ha impresso il primo significativo scossone alla classifica generale e la prova contro il tempo è destinata ad avere un impatto importante sulla graduatoria. Il Giro d’Italia riparte dalla decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri, unica cronometro prevista dagli organizzatori nel tracciato dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. PERCORSO. I corridori si cimentano con un percorso totalmente pianeggiante che rappresenta il terreno ideale per gli specialisti della disciplina. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Si parte a Viareggio, direzione Sud, attraverso la pineta lungo Viale di Tigli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Viareggio-Marina di Massa: percorso, orari, tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Una sola parola: FOLLIA | Giro d'Italia 2026 Tappa 5 | I VERI Highlights Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Catanzaro-Cosenza: percorso, orari, tvL’odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l’energia spese nelle tappe in Bulgaria. Giro d’Italia in Toscana: martedì 19 Viareggio-Massa, mercoledì 20 Porcari-Chiavari. Percorso e orariIl Giro d'Italia arriva in Toscana con due tappe. Martedì 19 maggio 2026 il grande appuntamento sulla costa toscana con la tappa numero 10 la Viareggio-Massa, 40,2 chilometri. Il percorso sarà chiuso ... firenzepost.it Viareggio-Massa, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateDopo il secondo giorno di riposo, l'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada riprenderà domani, martedì 19 maggio 2026, quando si ... oasport.it Come è vivere a Prato? reddit