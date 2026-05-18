Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Viareggio-Marina di Massa | percorso orari tv
Domani si corre la tappa del Giro d’Italia 2026 tra Viareggio e Marina di Massa. La corsa attraversa un tratto importante della gara, considerato uno degli snodi principali. La scorsa settimana si sono verificati cambiamenti significativi nella classifica generale, e la prova contro il tempo potrebbe ulteriormente modificare la posizione dei corridori. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati, e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva.
Siamo davanti ad uno degli snodi cruciali della gara. Lo scorso fine settimana ha impresso il primo significativo scossone alla classifica generale e la prova contro il tempo è destinata ad avere un impatto importante sulla graduatoria. Il Giro d’Italia riparte dalla decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa di 42 chilometri, unica cronometro prevista dagli organizzatori nel tracciato dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. PERCORSO. I corridori si cimentano con un percorso totalmente pianeggiante che rappresenta il terreno ideale per gli specialisti della disciplina. La cronometro è quasi interamente rettilinea con due inversioni a U. Si parte a Viareggio, direzione Sud, attraverso la pineta lungo Viale di Tigli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Una sola parola: FOLLIA | Giro d'Italia 2026 Tappa 5 | I VERI Highlights
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