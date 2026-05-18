Giro d’Italia in Toscana | martedì 19 Viareggio-Massa mercoledì 20 Porcari-Chiavari Percorso e orari
Il Giro d’Italia prosegue in Toscana con due tappe programmate per questa settimana. Martedì 19 maggio, si svolgerà la decima tappa, che partirà da Viareggio e si concluderà a Massa, con una distanza di 40,2 chilometri. La giornata successiva, mercoledì 20 maggio, vedrà il percorso tra Porcari e Chiavari. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati comunicati e si riferiscono alle rispettive tappe lungo la costa toscana e oltre.
LUCCA – Il Giro d’Italia arriva in Toscana con due tappe. Martedì 19 maggio 2026 il grande appuntamento sulla costa toscana con la tappa numero 10 la Viareggio-Massa, 40,2 chilometri. Il percorso sarà chiuso per quasi tutta la giornata. La cronometro è stata scelta dagli organizzatori come “Tappa Bartali”, per ricordare Gino Bartali, per tutti “Ginettaccio”, l’uomo che da Ponte a Ema ha portato in giro per il mondo classe, arguzia e due gambe con la potenza di una locomotiva. Mercoledì 20 maggio l’undicesima tappa, da Porcari a Chiavari, 195 chilometri. Dalla Toscana alla Liguria, in una giornata che potrà scatenare la fantasia dei corridori più coraggiosi, quelli capaci di approfittare dell’altimetria degli ultimi cento chilometri dell’undicesima tappa del Giro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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