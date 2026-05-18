Giro d’Italia in Toscana | martedì 19 Viareggio-Massa mercoledì 20 Porcari-Chiavari Percorso e orari

Da firenzepost.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia prosegue in Toscana con due tappe programmate per questa settimana. Martedì 19 maggio, si svolgerà la decima tappa, che partirà da Viareggio e si concluderà a Massa, con una distanza di 40,2 chilometri. La giornata successiva, mercoledì 20 maggio, vedrà il percorso tra Porcari e Chiavari. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati comunicati e si riferiscono alle rispettive tappe lungo la costa toscana e oltre.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

LUCCA – Il Giro d’Italia arriva in Toscana con due tappe. Martedì 19 maggio 2026 il grande appuntamento sulla costa toscana con la tappa numero 10 la Viareggio-Massa, 40,2 chilometri. Il percorso sarà chiuso per quasi tutta la giornata. La cronometro è stata scelta dagli organizzatori come “Tappa Bartali”, per ricordare Gino Bartali, per tutti “Ginettaccio”, l’uomo che da Ponte a Ema ha portato in giro per il mondo classe, arguzia e due gambe con la potenza di una locomotiva. Mercoledì 20 maggio l’undicesima tappa, da Porcari a Chiavari, 195 chilometri. Dalla Toscana alla Liguria, in una giornata che potrà scatenare la fantasia dei corridori più coraggiosi, quelli capaci di approfittare dell’altimetria degli ultimi cento chilometri dell’undicesima tappa del Giro. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

giro d8217italia in toscana marted236 19 viareggio massa mercoled236 20 porcari chiavari percorso e orari
© Firenzepost.it - Giro d’Italia in Toscana: martedì 19 Viareggio-Massa, mercoledì 20 Porcari-Chiavari. Percorso e orari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Da dove passa la tappa del Giro Porcari Chiavari: strade e orari. Ospedali, possibili disagi per le visitePorcari (Lucca), 16 maggio 2026 – Dopo la cronometro Massa Viareggio di martedì 19 maggio, la seconda tappa del Giro d’Italia che impatta sulla...

Giro d’Italia 2026, undicesima tappa Porcari-Chiavari: spazio per gli attaccantiCi avviciniamo ormai sempre di più alla partenza del primo Grande Giro della stagione.

viareggio massa giro d italia inGiro d’Italia in Toscana: martedì 19 Viareggio-Massa, mercoledì 20 Porcari-Chiavari. Percorso e orariIl Giro d'Italia arriva in Toscana con due tappe. Martedì 19 maggio 2026 il grande appuntamento sulla costa toscana con la tappa numero 10 la Viareggio-Massa, 40,2 chilometri. Il percorso sarà chiuso ... firenzepost.it

viareggio massa giro d italia inGiro d'Italia 2026, la tappa di martedì: Viareggio - Massa. Una cronometro che potrebbe fare da spartiacquePercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 10.a tappa del Giro d'Italia 2026: Viareggio - Massa (cronometro individuale) ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web