Giro d’Italia in Toscana | martedì 19 Viareggio-Massa mercoledì 20 Porcari-Chiavari Percorso e orari

Il Giro d’Italia prosegue in Toscana con due tappe programmate per questa settimana. Martedì 19 maggio, si svolgerà la decima tappa, che partirà da Viareggio e si concluderà a Massa, con una distanza di 40,2 chilometri. La giornata successiva, mercoledì 20 maggio, vedrà il percorso tra Porcari e Chiavari. Gli orari di partenza e di arrivo sono stati comunicati e si riferiscono alle rispettive tappe lungo la costa toscana e oltre.

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