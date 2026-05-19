Giro d’Italia 2026 Ganna vince cronometro Massa | Eulalio resta in maglia rosa

Nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, Filippo Ganna ha conquistato la vittoria con una media di 54,921 kmh. La gara si è conclusa con Ganna che ha battuto gli avversari, mentre Eulalio ha mantenuto la maglia rosa, restando in testa alla classifica generale. La tappa ha visto una performance di alto livello da parte del ciclista italiano, che ha superato gli altri concorrenti sul percorso pianeggiante.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui