Giro d’Italia 2026 Ganna vince cronometro Massa | Eulalio resta in maglia rosa
Nella decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, Filippo Ganna ha conquistato la vittoria con una media di 54,921 kmh. La gara si è conclusa con Ganna che ha battuto gli avversari, mentre Eulalio ha mantenuto la maglia rosa, restando in testa alla classifica generale. La tappa ha visto una performance di alto livello da parte del ciclista italiano, che ha superato gli altri concorrenti sul percorso pianeggiante.
Filippo Ganna ha dominato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, decima tappa del Giro d’Italia 2026, a 54,921 kmh di media. Il corridore della Netcompany Ineos ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman, migliore tra gli uomini di classifica, distante 1’54”, e il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United), a 1’59”. Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius) resta in maglia rosa resistendo all’assalto di Jonas Vingegaard. Il corridore portoghese, classe 2001, rimane anche in maglia bianca-Conad, come miglior giocane della corsa Rosa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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