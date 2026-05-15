Nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, Felix Gall ha concluso al secondo posto. Durante la corsa, ha mantenuto un ritmo costante e ha partecipato attivamente alla gara. La tappa si è svolta lungo un percorso pianeggiante e impegnativo, con un arrivo in salita che ha visto Gall arrivare tra i primi. La gara ha coinvolto numerosi ciclisti professionisti, con diversi tentativi di fuga e cambi di passo lungo il percorso.

Un ottimo Felix Gall ha conquistato la seconda posizione in occasione della settima tappa del Giro d’Italia 2026. Nello specifico il corridore in forza alla Decathlon CMA CGM Team ha ceduto il passo soltanto al favorito Jonas Vingegaard al termine del faticosissimo traguardo in salita sul Blockhaus, arrivo posto al termine di un percorso di 244 km partito da Formia. “Oggi è davvero iniziato il Giro – ha detto Gall – Quelle precedenti sono state delle giornate dure con freddo e pioggia, oggi la giornata è stata invece buona. Dietro Vingegaard mi sono sentito bene, le gambe c’erano, ero un po’ arrabbiato di non essere riuscito a tenere la sua ruota. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Gall: “Oggi è davvero iniziato il Giro d’Italia, sono andato avanti con il mio ritmo”

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