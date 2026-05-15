In sella o in auto anche d' epoca torna il viaggio benefico dei ' Matti in festa'
Domenica 17 si terrà il tradizionale motogiro dei ‘Matti in festa’, organizzato dall’associazione moto club ‘Casco Matto’. L’evento prevede la partecipazione di motociclette, scooter e automobili, anche d’epoca, e si svolgerà durante la mattinata. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di raccogliere fondi per scopi benefici. La manifestazione coinvolge appassionati di veicoli motorizzati che si ritrovano per un percorso collettivo. La partecipazione è aperta a tutti i mezzi e ai partecipanti interessati.
Tornano i ‘Matti in festa’, il motogiro dedicato a moto, scooter e macchine (anche d'epoca) a cura dell'associazione moto club ‘Casco Matto’, in programma per la mattinata di domenica 17. La manifestazione prevede una quota di iscrizione comprendente il pranzo, di 35 euro a partecipante, e verrà. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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