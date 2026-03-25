Giro d’Italia torna il Giro-E | 18 tappe in e-bike alla scoperta del Bel Paese

Torna il Giro-E, l’edizione dedicata alle biciclette a pedalata assistita, con 18 tappe che attraversano diverse regioni italiane. La manifestazione si svolge lungo un percorso che copre varie zone del Paese, coinvolgendo partecipanti e appassionati di ciclismo. La competizione si concentra su percorsi pianeggianti e collinari, promuovendo l’uso delle e-bike come mezzo di trasporto sostenibile.

Diciotto tappe su e giù per l’Italia, per una esperienza sempre più spumeggiante. È giunto all’ottava edizione il Giro-E Enel, il Giro d’Italia in e-bike, la cui edizione 2026 è stata presentata martedì pomeriggio a Milano alla presenza di Marco Sanza, Responsabile Italia di Enel Commercial, Paolo Bellino, Direttore Generale e Amministratore Delegato RCS Sports & Events, e Roberto Salvador, Direttore del Giro-E. Presente anche il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni. A tenere a battesimo il Giro-E Enel 2026 due tra i capitani dei team: Damiano Cunego (Continental) vincitore dell’edizione 2025 e Justine Mattera (Enel), che nell’occasione ha provato la special edition 2026 Corrente Corallo di Lombardo Bikes, Official E-Bike Manufacturer del Giro-E. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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