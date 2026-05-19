Giro 2026 highlights tappa 10 | Ganna inarrivabile Eulalio resta in rosa

Nella decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro da Viareggio a Massa si è conclusa con un dominio netto di Filippo Ganna, che ha registrato il miglior tempo e ha distanziato di quasi due minuti il compagno di squadra Arensman. La frazione si è svolta senza variazioni nella classifica generale, con Eulalio ancora in testa alla classifica rosa. La tappa ha visto Ganna imporsi con grande margine, confermando la sua superiorità nella prova contro il tempo.

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