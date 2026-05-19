Giro 2026 highlights tappa 10 | Ganna inarrivabile Eulalio resta in rosa
Nella decima tappa del Giro d’Italia, la cronometro da Viareggio a Massa si è conclusa con un dominio netto di Filippo Ganna, che ha registrato il miglior tempo e ha distanziato di quasi due minuti il compagno di squadra Arensman. La frazione si è svolta senza variazioni nella classifica generale, con Eulalio ancora in testa alla classifica rosa. La tappa ha visto Ganna imporsi con grande margine, confermando la sua superiorità nella prova contro il tempo.
Non c’è storia nella decima tappa del Giro d’Italia: Filippo Ganna domina e stravince la crono da Viareggio a Massa, rifilando quasi due minuti al compagno di squadra Arensman. Continua il sogno del portoghese Eulalio, che resta in rosa, complice anche una prestazione non brillante di Vingegaard. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Tappa 10 | HIGHLIGHTS | Giro d'Italia 2026
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