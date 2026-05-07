Logiacco | Speriamo che sia vero Trump parla di una possibile fine della guerra entro il 14 maggio ma restano forti dubbi

Un possibile sviluppo nel conflitto in Medio Oriente entro il 14 maggio è stato annunciato da un esponente politico, che ha espresso speranza nella veridicità della notizia. Tuttavia, non sono state fornite conferme ufficiali e molti restano scettici sulla reale possibilità di una soluzione rapida. La situazione rimane complessa e in continua evoluzione, con diversi attori coinvolti e nessuna comunicazione ufficiale che possa confermare o smentire le voci circolate.

Una possibile svolta nel conflitto in Medio Oriente entro il 14 maggio. È quanto emerge dalle dichiarazioni attribuite al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che avrebbe parlato della possibilità di un accordo imminente con l’Iran, mediato secondo alcune ricostruzioni dal Pakistan, in vista anche di un incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Un’ipotesi che, se confermata, aprirebbe uno scenario di forte impatto geopolitico globale, ma che al momento resta ancora tutta da verificare. A discuterne nel corso di una diretta di attualità e politica è stato il commentatore Rino Rosario Logiacco, collegato da Melicucco, in provincia di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Logiacco: «Speriamo che sia vero». Trump parla di una possibile fine della guerra entro il 14 maggio, ma restano forti dubbi Groenlandia: Trump preferisce la guerra La diretta con Alessandro Orsini Notizie correlate Iran, Trump: “Possibile accordo entro fine mese”Una delegazione del Pakistan sarebbe giunta oggi a Teheran per discutere dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Chi sta vincendo la guerra in Iran? Le (finte) certezze di Trump, i (veri) dubbi degli esperti e l’impossibile che diventa possibile(Questo articolo è apparso su La Rassegna, la newsletter del Corriere: per riceverla basta iscriversi a Il Punto, e lo si può fare qui) ...