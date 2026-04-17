Il presidente degli Stati Uniti ha fatto alcune dichiarazioni pubbliche in cui ha affermato che l'Italia non è stata presente per gli Stati Uniti in passato e che ora non ci saranno per loro. Ha anche commentato sulla possibilità di una tregua, sperando che Hezbollah si comporti correttamente. Inoltre, ha annunciato che gli Stati Uniti e l’Iran sono molto vicini a raggiungere un accordo.

Il presidente Usa ha annunciato che il suo Paese e l'Iran sono "molto vicini" a un accordo e che Teheran è disposta "a liberarsi del proprio uranio arricchito" "Ho il diritto di non essere d'accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Papa possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo". Lo ha detto Donald Trump, secondo il quale non c'è alcuna necessità di un incontro con Papa Leone XIV per appianare le divergenze. "L'Italia non c'era per noi, noi non ci saremo per loro". Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth, postando un articolo del 'Guardian' del 31 marzo, intitolato 'L'Italia nega l'uso della base aerea in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran'.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump attacca ancora: "L'Italia non c'era per noi, noi non ci saremo per loro". E sulla tregua: "Speriamo che Hezbollah si comporti bene"

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