Scandicci troppo forte | il Volley Bergamo si arrende 3-0 e saluta i playoff

Il Volley Bergamo è stato sconfitto in tre set dalla squadra di Scandicci nella gara di ritorno dei playoff scudetto giocata a Treviglio. La squadra di casa, forte e determinata, ha mantenuto il vantaggio accumulato nella partita precedente e ha conquistato la qualificazione alla semifinale. La partita si è conclusa con la vittoria netta di Scandicci, che ha chiuso il turno con un punteggio di 3-0.

SERIE A1 FEMMINILE. Il Volley Bergamo esce dai playoff scudetto: giovedì 5 marzo nella gara2 giocata a Treviglio le rossoblù non sono riuscite a contrastare la corazzata Scandicci che si è imposta in tre set conquistando la semifinale. Il Volley Bergamo deve arrendersi alla legge del più forte e in gara2 dei playoff scudetto cede in tre set alla corazzata Scandicci che vola in semifinale. Le rossoblù non riescono a replicare la buona prova esterna in gara1 (quando avevano fatto soffrire le toscane cedendo solo al tie-break) e al PalaFacchetti di Treviglio incassano un secco 3-0 (25-20, 25-17, 25-20), uscendo dai playoff. Come da pronostico, le prime quattro della regular season approdano così alle semifinali che scatteranno nel fine settimana del 14 e 15 marzo con le sfide Conegliano-Novara e Scandicci-Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Superiamo in tre set il Volley Bergamo e stacchiamo il pass per la Semifinale Playoff. Adesso due giorni di meritato riposo e poi si torna in palestra per preparare la sfida di #clvolleyw Fenerbahce Spor Kulübü Powered by: Promosafe - facebook.com facebook

