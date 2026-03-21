Al secondo turno del torneo in Florida, Alcaraz ha battuto Fonseca in due set, con i punteggi di 6-4 e 6-4. Lo spagnolo ha dimostrato di essere troppo forte per il brasiliano, che si è arreso senza riuscire a vincere un set. La partita si è giocata sul campo in una giornata di sole.

Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, canta il principe De Gregori, e Joao Fonseca certo sarà protagonista del tennis del futuro. Per adesso, però, il talento brasiliano si è dovuto inchinare prima a Jannik Sinner a Indian Wells e nella notte italiana anche a Carlos Alcaraz, in un attesissimo secondo turno dell’Atp di Miami. E’ finita 6-4 6-4 in un’ora e 35 minuti per il numero uno del mondo, che ha mostrato tutta la sua voglia di rivalsa dopo la sconfitta in semifinale in California a opera di Daniil Medveved. A Fonseca rimangono gli applausi, ma questo livello (come quello di Sinner) è ancora distante. I primi due game sono di riscaldamento e fanno pensare a un set molto equilibrato, ma Alcaraz non è d’accordo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Miami, Alcaraz troppo forte per Fonseca: il brasiliano si arrende in due set

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