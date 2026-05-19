Giovani valori e solidarietà Torna il ‘Memorial Niccolò Galli’ Assegnati tre riconoscimenti

Si è svolta ieri la presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli, torneo di calcio giovanile che si terrà prossimamente. L’evento si è tenuto a Palazzo Strozzi Sacrati in Regione Toscana, con la partecipazione di diverse autorità e del presidente della regione. La manifestazione prevede partite di alto livello tra squadre di rilievo e include anche l’assegnazione di tre premi speciali. Il torneo si rivolge a giovani calciatori e promuove valori di solidarietà e impegno.

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Torneo grandi firme e di alta qualità il 24° Memorial Niccolò Galli di calcio giovanile. La manifestazione è stata presentata ieri a Palazzo Strozzi Sacrati in Regione Toscana, alla presenza di numerose autorità e del governatore Eugenio Giani. In campo 10 squadre professionistiche, tra le migliori del panorama nazionale, della categoria Esordienti anno 2013. Si giocherà dal 22 al 24 maggio agli impianti sportivi Poggioloni e Pandolfini alle Caldine, nel comune di Fiesole. Presenti Fiorentina, Inter, Milan, Juventus, Bologna, Empoli, Pisa, Roma, Atalanta e la vincitrice Torneo Preview. La finale domenica alle 16 e a seguire le premiazioni delle squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovani, valori e solidarietà . Torna il ‘Memorial Niccolò Galli’. Assegnati tre riconoscimenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano - Sul lago di Como torna il Memorial Chignoli U11 Sullo stesso argomento Memorial “Niccolò Galli”: premi a Pessina, Chiellini e CaputiFirenze, 18 maggio 2026 – Torna dal 22 al 24 maggio il Memorial ‘Niccolò Galli’, la cui 24esima edizione si terrà agli Impianti Sportivi Pandolfini... Fiesole, tutto pronto per la 24esima edizione del Memorial Niccolò GalliFiesole (Firenze), 18 maggio 2026 - È stata presentata a Firenze la 24esima edizione del Memorial “Niccolò Galli”, il torneo a scopo benefico che si... Fiesole: 24° Memorial Niccolò Galli alle CaldinePresentata oggi a Firenze la 24ª edizione del Memorial Niccolò Galli, il torneo a scopo benefico che si svolgerà dal 22 al 24 maggio prossimi agli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine, nel Comu ... nove.firenze.it Giovani, valori e solidarietà . Torna il ‘Memorial Niccolò Galli’. Assegnati tre riconoscimentiTorneo grandi firme e di alta qualità il 24° Memorial Niccolò Galli di calcio giovanile. La manifestazione è stata presentata ieri a Palazzo Strozzi Sacrati in Regione Toscana, alla presenza di ... sport.quotidiano.net