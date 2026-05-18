Fiesole tutto pronto per la 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli

A Fiesole, gli organizzatori hanno annunciato l'inizio della 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli, un torneo benefico in programma dal 22 al 24 maggio presso gli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine. La presentazione ufficiale si è svolta a Firenze, con dettagli sul calendario e le modalità di svolgimento dell'evento. La manifestazione coinvolge diverse squadre e atleti, e ha come obiettivo principale la raccolta di fondi a favore di iniziative di beneficenza.

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Fiesole (Firenze), 18 maggio 2026 - È stata presentata a Firenze la 24esima edizione del Memorial “Niccolò Galli”, il torneo a scopo benefico che si svolgerà dal 22 al 24 maggio agli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine, nel Comune di Fiesole. L’iniziativa coinvolgerà la categoria Esordienti A (classe 2013) di dieci tra le più importanti squadre del panorama calcistico nazionale, fra cui l'Acf Fiorentina. Il torneo, oltre al valore sportivo, conferma la sua forte connotazione solidale: i fondi raccolti saranno destinati alle attività della Fondazione intitolata al giovane talento del calcio scomparso nel 2001 all’età di 17 anni. Le... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, tutto pronto per la 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Memorial “Niccolò Galli”: premi a Pessina, Chiellini e CaputiFirenze, 18 maggio 2026 – Torna dal 22 al 24 maggio il Memorial ‘Niccolò Galli’, la cui 24esima edizione si terrà agli Impianti Sportivi Pandolfini... Boxe: tutto pronto per il 5° 'Memorial Piero Del Papa'?La Pugilistica ‘Galileo Galilei’ prosegue la sua ormai consolidata programmazione, sostenuta da un pubblico caloroso e numeroso che non vede l'ora... Memorial Niccolò Galli: premi a Pessina, Chiellini e CaputiFirenze, 18 maggio 2026 – Torna dal 22 al 24 maggio il Memorial ‘Niccolò Galli’, la cui 24esima edizione si terrà agli Impianti Sportivi Pandolfini alle Caldine, alle porte di Firenze. Il torneo a sco ... lanazione.it Fiesole, tutto pronto per la 24esima edizione del Memorial Niccolò GalliIl torneo a scopo benefico si svolgerà dal 22 al 24 maggio a Fiesole agli impianti sportivi Pandolfini alle Caldine ... msn.com