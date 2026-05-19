Giovani europei in visita a Clusone per scoprire la Val Seriana
Un gruppo di giovani provenienti da diverse parti d’Europa si trova a Clusone per una visita dedicata alla scoperta della Val Seriana. L’evento ha l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alla cultura locale, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le tradizioni e i luoghi storici della zona. Durante l’iniziativa, i giovani hanno avuto modo di esplorare il centro storico e di approfondire aspetti legati alla storia e alle caratteristiche del territorio.
Una gita speciale a Clusone, occasione per avvicinare i giovani europei e non solo alla cultura locale, rafforzando il legame tra territorio e mondo accademico. Domenica 17 maggio i ragazzi Esn dell’Università di Bergamo hanno partecipato per il secondo anno consecutivo alla giornata loro dedicata in Val Seriana. Grazie al coordinamento di Promoserio e all’impegno del delegato Marco Maninetti, componente del cda, studenti francesi, tedeschi, olandesi e brasiliani hanno vissuto un’intensa giornata fra bellezze ambientali e architettoniche. Dopo un tour fra le iconiche bellezze del centro storico di Clusone tra cui: la Basilica, Danza Macabra e l’Orologio Fanzagogli, gli ospiti hanno effettuato una escursione al Monte Crosio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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