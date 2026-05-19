Giovani europei in visita a Clusone per scoprire la Val Seriana

Un gruppo di giovani provenienti da diverse parti d’Europa si trova a Clusone per una visita dedicata alla scoperta della Val Seriana. L’evento ha l’obiettivo di avvicinare i partecipanti alla cultura locale, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le tradizioni e i luoghi storici della zona. Durante l’iniziativa, i giovani hanno avuto modo di esplorare il centro storico e di approfondire aspetti legati alla storia e alle caratteristiche del territorio.

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