Ariano il candidato sindaco Grasso si presenta agli elettori

Ad Ariano Irpino è stata inaugurata la sede elettorale del candidato sindaco Carmine Grasso, situata in via XXV Aprile 16. L’evento si è svolto oggi e ha visto la partecipazione di alcuni sostenitori e rappresentanti del territorio. La nuova sede sarà il punto di riferimento per le attività di campagna elettorale del candidato, che ha già annunciato alcuni obiettivi principali per il futuro amministrativo.

Tempo di lettura: 5 minuti Inaugurat a ad Ariano Irpino in Via XXV Aprile n.16 la sede elettorale per Carmine Grasso Sindaco. Alla presenza di un folto pubblico, gradualmente aumentato fino ad esser costretto a rimanere sull’uscio, dopo aver gremito la sala, sono intervenuti anche gli esponenti dei partiti del Campo Largo che hanno fortemente sostenuto la candidatura del medico chirurgo ancora in fervente attività presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Ho un’età, – ha detto Carmine Grasso esordendo con emozione – per la quale potrei essere in pensione e magari riposarmi o dedicarmi ad altro. Non riesco però ad accettare la decadenza di Ariano e per questo, sollecitato da cittadini, partiti, amici, ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza per cercare di rendere la mia città più vivibile, accogliente, progredita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ariano, il candidato sindaco Grasso si presenta agli elettori Ariano, l’appello del campo largo al Pd: Carmine Grasso SindacoTempo di lettura: 3 minutiLe forze del Campo Largo di Ariano Irpino (M5S, PSI, AVS, Noi di Centro e Casa Riformista) rilanciano una convergenza... Mario Ferrante scelto come candidato Sindaco: nasce un nuovo progetto per ArianoLe liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione e Liberi e Forti, unite dalla volontà di avviare una nuova stagione di serietà amministrativa,...