Giornata Nazionale delle Dimore Storiche sette aperture gratuite nel salernitano il 24 maggio
Domenica 24 maggio si terrà la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, organizzata dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. In questa occasione, in tutta Italia, più di venti immobili privati apriranno gratuitamente le loro porte al pubblico. Nel salernitano, sono previste sette aperture di dimore storiche, offrendo l’opportunità di visitare edifici di valore storico e architettonico.
Domenica 24 maggio oltre venti dimore storiche private apriranno le porte al pubblico in Campania, nell'ambito della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). L'iniziativa consente di visitare gratuitamente palazzi.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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