' Custodi di futuro' | 5 gioielli pisani si svelano nella 16° Giornata nazionale delle dimore storiche

Domenica 24 maggio si svolge la sedicesima edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. In questa occasione, numerose case storiche aprono le loro porte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare alcuni tra i più bei esempi di architettura e arredo del passato. Tra le dimore coinvolte, cinque si distinguono per la loro importanza e per la loro storia, rappresentando dei veri e propri gioielli nel panorama pisano.

Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi) celebra la 16° edizione della Giornata nazionale, l’evento annuale in occasione del quale centinaia di dimore storiche, che insieme costituiscono il più grande museo diffuso del nostro Paese, aprono le porte in tutta Italia a.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Domenica 24 maggio oltre 20 dimore aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheADSI Campania apre le porte di beni culturali che sono parte integrante del patrimonio storico architettonico della Regione Caserta, 27 aprile 2026 –... XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheDomenica 24 maggio ADSI Lazio celebra la , l’evento annuale promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane (A. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 2 giugno 1946 – 2 giugno 2026: diventiamo custodi della memoria; I Custodi dell’Acqua, giovani protagonisti di un futuro sostenibile; Situazione petrolio e trimestrali delle banche; Il no al Referendum: dagli anziani custodi di storia ai giovani, il nostro futuro. Il futuro di piazza Pascoli. I Custodi dettano la linea. Ma il Comune va avantiUna serata di progettazione partecipata; un momento propositivo. Così Maria Elena Bertoli, del Movimento dei Custodi degli Alberi e del Suolo che ha organizzato l’appuntamento, ha riassunto la ... lanazione.it Custodi del paesaggio, a Seneghe la comunità in difesa di paesaggio e ambienteCustodi del paesaggio, un percorso di cura condivisa conclude il suo cammino con l’acquisizione di una più marcata coscienza ambientale nella comunità. Una delle azioni strategiche del Progetto ... unionesarda.it Gli ultimi custodi dei campi della Bassa: i «casì» stanno scomparendo x.com In questa giornata speciale, celebriamo l’importante impegno delle nostre ostetriche. Il loro lavoro va ben oltre l’assistenza clinica: sono un presidio di salute, voce per i diritti delle donne e custodi di un equilibrio delicatissimo. Garantire una presenza costante - facebook.com facebook