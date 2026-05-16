Donne colonna invisibile del sistema economico e sociale

In Italia, le donne conseguono livelli di istruzione più elevati rispetto agli uomini, ma questa condizione non si riflette in pari possibilità di impiego. Nonostante gli studi avanzati, molte si trovano a dover affrontare ostacoli nel mondo del lavoro, con tassi di disoccupazione più alti e meno opportunità di carriera. Questa discrepanza evidenzia una differenza tra i risultati scolastici e le reali chance di inserirsi nel mercato professionale, creando una distanza tra formazione e occupazione.

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Le donne italiane raggiungono un livello di istruzione superiore agli uomini, ma è un vantaggio di partenza che non si traduce in pari opportunità di lavoro. E se all’ingresso nel mercato del lavoro il divario sembra apparire contenuto, nel corso della vita professionale tende ad allargarsi progressivamente, fino a tradursi in un gap pensionistico del 28,7% a sfavore delle donne. Il gap di genere occupazionale in Italia come sappiamo, vede l’occupazione femminile in Italia ben consolidata all’ultima posizione in Europ a, come emerso un mese fa dall’ultimo report Eurostat. E’ quanto emerge in ‘ La colonna invisibile – Perché le donne sono importanti e perché contano ancora poco ‘. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Donne colonna invisibile del sistema economico e sociale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FULL MOVIE 4KMutant wasps invade village! Man hanging high devoured instantly Sullo stesso argomento Bollate, va in pensione Elena Meroni, la colonna del SocialeAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Iniziata a Roma La colonna invisibile, presentazione della quarta edizione del Rapporto Italia generativa, che concentra l'attenzione sulla condizione delle #donne che oggi lavorano e intraprendono in Italia. Apre i lavori il saluto di Simonetta Giordani, segret x.com Accendiamo un faro sul lavoro invisibile delle donneLa domanda decisiva riguarda il modo in cui riconoscere e valorizzare la ricchezza dell’universo femminile. Il problema non consiste nell’aiutare le donne ad adattarsi a un sistema inadeguato, ma nel ... vita.it Da invisibili a motore del cambiamento: così le donne possono trasformare il sistemaPresentato a Roma il Rapporto Italia Generativa dedicato alla partecipazione femminile al mondo del lavoro tra stereotipi, disuguaglianze e proposte per il futuro. Una su tutte: mettere al centro le r ... avvenire.it