Lutto nel mondo del calcio | addio a una ' colonna portante' del Napoli della metà degli anni ' 90

Nel mondo del calcio italiano si registra un grave lutto con la scomparsa di Rosario Di Vincenzo, ex calciatore e allenatore, avvenuta all’età di 84 anni. La sua carriera ha attraversato gli anni ’90, periodo in cui è stato considerato una figura di riferimento per il Napoli. La notizia ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e i professionisti del settore.

Si è spento all'età di 84 anni lo storico preparatore dei portieri azzurri negli anni d'oro di Taglialatela, Rosario Di Vincenzo Grave lutto nel mondo del calcio italiano. Si è spento all'età di 84 anni Rosario Di Vincenzo, ex calciatore e allenatore. Dopo una lunga carriera nel ruolo di portiere con le maglie, tra le altre, di Inter, Genoa, Lazio e Sampdoria, tra Serie A e Serie B, Di Vincenzo ha intrapreso poi la carriera di allenatore. Dal 1993 al 1997 ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri del Napoli, allenando Pino Taglialatela negli anni migliori della sua carriera. L'estremo difensore ischitano proprio in quel periodo, infatti, ebbe un rendimento straordinario, tanto da guadagnarsi il soprannome di "Batman" per la sua capacità di volare tra i pali.