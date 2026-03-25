Imprese e talenti a Forlì un evento su Pda Assessment e gestione delle risorse umane

Giovedì alle 16 si svolgerà a Forlì un evento dedicato a Pda Assessment, uno strumento impiegato nei processi di selezione, sviluppo e gestione delle risorse umane. La manifestazione si terrà nella sala Libero Grassi in Piazzale della Vittoria 23. L’appuntamento è rivolto a imprese e professionisti del settore HR.

"Sempre più spesso – dichiara Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì - le nostre imprese, ma in generale le imprese forlivesi si trovano ad affrontare la tematica della gestione delle risorse umane" Si terrà giovedì alle 16, nella sala Libero Grassi in Piazzale della Vittoria 23, un evento dedicato a Pda Assessment, strumento sempre più utilizzato nei processi di selezione, sviluppo e gestione delle risorse umane. L’incontro, promosso da Confcommercio Forlì e Studio Mantini, rappresenta un’importante occasione di approfondimento per aziende, professionisti risorse umane e imprenditori interessati a comprendere come l’analisi comportamentale possa supportare decisioni più efficaci nella gestione del capitale umano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Imprese e talenti, a Forlì un evento su Pda Assessment e gestione delle risorse umane Articoli correlati Sit-in davanti all'ospedale, la Uil: "Servono assunzioni vere e una gestione più coraggiosa delle risorse umane"La Uil Fpl ha organizzato lunedì mattina, davanti all'ospedale di Ravenna, una mobilitazione “per dire basta a una condizione lavorativa fatta di... Leggi anche: Marco Sciuccati a capo delle Risorse umane della Mondadori Approfondimenti e contenuti su Pda Assessment Imprese e talenti ecco Talent week: 6 giorni per scoprirsi e inventarePADOVA - «Con questa iniziativa vogliamo riproporre i territori del nord-est come un polo attrattivo per i talenti e per le imprese. Questo vuol dire mettere in contatto i giovani ragazzi con le ... ilgazzettino.it Padova, imprese a caccia di nuovi talenti tra i giovaniStudenti universitari, dagli atenei del Nordest e da tutte le facoltà, suddivisi in gruppo cercano soluzioni: come riutilizzare gli scarti alimentari, migliorare le attività nel turismo o nella ... rainews.it