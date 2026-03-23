Firenze referendum sulla riforma della giustizia in diretta | alla fine della prima giornata l' affluenza in Toscana è del 50,42%

Si è chiusa con un alto numero di votanti la prima delle due giornata di voto per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia: alle 23 di domenica l'affluena in Toscana è stata del 50,42%, contro una media nazionale del 44,38. Domani i seggi riaprono alle ore 7 fino alle 15. Alle 19 in Toscana l’affluenza ha raggiunto il 44,7%, dato che ne fa la terza regione dietro solo a Emilia Romagna (46,29%) e Lombardia (44,99%). Firenze è la provincia con la più alta partecipazione (48,33%), seguita da Prato (45,85%) e Siena (44,12%). Chiude Massa Carrara (40,76%). In tutta la Toscana si è comunque andati sopra la media nazionale (38,9%). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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