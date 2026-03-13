Dopo il grande successo della prima edizione natalizia al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago, torna " Viareggio Kids ", l’evento gratuito dedicato ai bambini e alle famiglie. L’appuntamento è per domenica dalle 10.30 alle 18.30 in piazza Maria Luisa, con il patrocinio e sostegno del Comune. Per un’intera giornata la piazza si trasformerà in un grande villaggio a cielo aperto con attività gratuite, laboratori, animazione e sport, pensati per far vivere ai bambini un’esperienza educativa e divertente. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 29. Tanti gli eventi in programma. Pompieri per un giorno. Tra le attrazioni più attese ci sarà Pompieropoli, dove i bambini potranno diventare pompieri per un giorno affrontando percorsi, prove di agilità e piccoli ostacoli insieme all’Associazione nazionale dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritorno di "Viareggio Kids". Domenica una giornata di sport, natura e divertimento

