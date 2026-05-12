Giornata mondiale del Gioco Udine diventa la capitale del divertimento
Sabato 30 maggio, Udine ospiterà nuovamente la Giornata Mondiale del Gioco, evento che ogni anno si svolge nella città. L’iniziativa coinvolge persone di tutte le età, offrendo diverse attività e momenti di svago. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, attirando famiglie e appassionati di giochi di diversa natura. L’appuntamento rappresenta un’occasione per vivere una giornata dedicata al divertimento e alla socializzazione.
Torna in città uno degli appuntamenti più amati da grandi e piccoli. Sabato 30 maggio Udine festeggia la Giornata Mondiale del Gioco, l’attesissimo evento che trasforma ogni anno il capoluogo friulano nella capitale del divertimento. Per tutto il giorno, dalle 11 alle 19, il centro storico si.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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