Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni avevano annunciato il loro impegno con una proposta pubblica, ma recenti indiscrezioni suggeriscono che la relazione sia terminata. Dopo diversi anni insieme, i due potrebbero aver deciso di interrompere la loro storia d’amore, lasciando sospese le future nozze inizialmente pianificate. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma i segnali indicano un cambiamento nella coppia.

Amore al capolinea tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni? Dopo anni insieme e una proposta di matrimonio pubblica, emergono segnali che fanno pensare a una rottura. Ecco tutti i dettagli. Leggi anche: Il silenzio dell’acqua, Giorgio Pasotti: chi è la sua fidanzata e le sue ex famose? Sembrava una storia destinata a un lieto fine, con tanto di proposta romantica e nozze ormai all’orizzonte. Eppure, nelle ultime settimane, qualcosa sembra essersi incrinato nella relazione tra Giorgio Pasotti e la sua storica fidanzata Claudia Tosoni. Le indiscrezioni che circolano parlano di una possibile crisi, alimentata da una serie di segnali che non sono passati inosservati.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giorgio Pasotti doveva sposarsi, ma pare tutto saltato: è finita con la giovane fidanzata

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