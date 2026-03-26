via arenula nel caos cercasi sottosegretario disperatamente

Via Arenula si trova nel caos, con la mancanza di un sottosegretario che si fa sentire. Secondo fonti ufficiali, il ministro della giustizia avrebbe preferito dimettersi, ma il governo ha deciso di mantenere la sua posizione. La situazione politica legata alla nomina è ancora aperta, mentre si cerca una soluzione rapida per il ruolo di sottosegretario. La mancanza di una figura di riferimento si fa sentire nel funzionamento degli uffici.

Fine pena FdI vuole un sostituto per Delmastro. In pole Kelany e Bignami. Ma c’è chi parla anche della giudice Imparato Fine pena FdI vuole un sostituto per Delmastro. In pole Kelany e Bignami. Ma c’è chi parla anche della giudice Imparato Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Se fosse dipeso da lui, con ogni probabilità, Carlo Nordio si sarebbe già dimesso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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