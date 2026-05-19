Il ministro dell’Economia ha annunciato che si stanno valutando alternative alla deroga del Patto di Stabilità, mentre l’Unione Europea sta esaminando la richiesta italiana. La discussione riguarda diverse possibili misure per gestire le tensioni nel settore energetico, comprese le accise e altre strategie per attivare la clausola di salvaguardia europea. L’incontro si svolge durante il G7 Finanze a Parigi, dove si analizzano le risposte alle recenti difficoltà economiche e energetiche.

Dalle accise alle «tante vie» per attivare la clausola di salvaguardia europea sull’energia. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a Parigi per il G7 Finanze, fa il punto sugli shock che l’Italia sta affrontando: tra la crisi energetica ucraina prima e la crisi energetica del Medio Oriente ora, il nostro caso rappresenta «un unicum in tutta Europa, insieme a quello subito dalla Germania» secondo il titolare di via XX Settembre. Partiamo dal Patto di Stabilità. Non c’è soltanto l’opzione della deroga, secondo Giorgetti, ma «ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte. Ci stiamo lavorando, è una cosa complessa, credo che non ci siano pregiudizi, c’è la consapevolezza della situazione eccezionale, dopo di che ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Giorgetti: «Valutiamo altre vie oltre alla deroga del Patto». Ue: «Esaminiamo la richiesta italiana»

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