Giorgetti | Valutiamo altre vie oltre alla deroga del Patto E sulle accise | Al lavoro per il rinnovo

Il ministro dell’Economia ha annunciato che il governo sta valutando alternative alla deroga prevista dal Patto di Stabilità per fronteggiare le sfide energetiche. Durante il G7 Finanze a Parigi, ha riferito che sono in corso discussioni su diverse strategie, oltre alla possibilità di usare la clausola di salvaguardia europea sull’energia. In merito alle accise, ha confermato che le trattative sono in corso per il rinnovo delle misure. Nessun dettaglio su eventuali scadenze o decisioni imminenti.

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