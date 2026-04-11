Disinnesco di due ordigni bellici limitazioni al traffico lungo la A2

Oggi si sono svolte operazioni di disinnesco di due ordigni bellici, che hanno portato alla temporanea limitazione del traffico lungo l'autostrada A2. Le operazioni sono state condotte da personale specializzato e si sono concluse senza incidenti. La circolazione è stata sospesa in alcune fasce orarie per consentire le operazioni di sicurezza, che hanno richiesto diversi interventi sul tratto interessato.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli, nella giornata di domenica 12 aprile, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” sarà attiva la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, a partire dalle ore 7.00 e fino alla conclusione delle attività. Durante la chiusura, sarà interdetto il tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Battipaglia, per la rimozione del primo ordigno bellico e tra gli svincoli di Campagna ed Eboli, per la rimozione del secondo ordigno. I percorsi alternativi, individuati su strade provinciali e comunali, saranno segnalati in loco mediante apposita segnaletica di cantiere.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Disinnesco di due ordigni bellici, limitazioni al traffico lungo la A2 Disinnesco dei due ordigni a Eboli: altre limitazioni sulla statale 19, i disagiLe operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel territorio comunale di Eboli saranno in... Autostrada del Mediterraneo, limitazioni per operazioni di disinnesco di due ordigniTempo di lettura: 2 minutiIn occasione delle operazioni di disinnesco di due ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuti nel... Disinnesco ordigni bellici tra Eboli e Battipaglia: scattano le limitazioni al traffico sulla A2