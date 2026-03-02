Nuovi Giochi della Gioventù 2025 26 nuova scadenza 6 marzo per le adesioni

Le adesioni ai Nuovi Giochi della Gioventù 202526 devono essere presentate entro il 6 marzo, secondo le comunicazioni del ministero. Le note ministeriali n. 4416 del 29 dicembre 2025 e n. 177 del 23 gennaio 2026 specificano la nuova scadenza. Le scuole interessate sono invitate a rispettare questa data per partecipare alla prossima edizione del programma.

A seguito delle note ministeriali n. 4416 del 29 dicembre 2025 e n. 177 del 23 gennaio 2026, la Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica aveva fornito le indicazioni operative per l’organizzazione dei “Nuovi Giochi della Gioventù” per l’anno scolastico 20252026, comunicando anche l’apertura della piattaforma dedicata a partire dal 23 gennaio e fino al 25 febbraio 2026. L'articolo Nuovi Giochi della Gioventù 202526, nuova scadenza 6 marzo per le adesioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Aperte le iscrizioniÈ disponibile la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le istruzioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù nell’anno...

Nuovi Giochi della Gioventù 2025/26: le indicazioni per le scuole nella NOTA MIM. Dal 20 gennaio aperte le iscrizioniÈ disponibile la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le istruzioni per l’organizzazione dei Nuovi Giochi della Gioventù nell’anno...

Tutti gli aggiornamenti su Nuovi Giochi della.

Temi più discussi: Nuovi Giochi della Gioventù, proroga delle iscrizioni per le scuole fino al 6 marzo; Nuovi Giochi della Gioventù, sport, inclusione e benessere al centro del percorso educativo: adesioni entro il 25 febbraio 2026; ATP ROMA – A.S. 2025/2026 – Piattaforma Nuovi Giochi della Gioventù – Proroga al 6 marzo del termine di chiusura; Giochi della Gioventù, le Regioni chiedono di partecipare alla Commissione Nazionale.

Nuovi Giochi della Gioventù, sport, inclusione e benessere al centro del percorso educativo: adesioni entro il 25 febbraio 2026Il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con i Ministri per lo sport e i giovani e per le disabilità, il 12 novembre scorso pubblicato il decreto ministeriale n. 220, che definisce i cri ... tecnicadellascuola.it

Giochi della Gioventù, le Regioni chiedono di partecipare alla Commissione NazionaleROMA (ITALPRESS) – Il decreto che definisce la composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale dei Nuovi Giochi della Gioventù acquisisce l’intesa definitiva della Confer ... italpress.com

Oggi il Liceo Pacinotti è sceso in vasca presso la Piscina Sciorba di Genova per la fase regionale dei Nuovi Giochi della Gioventù Grande soddisfazione per il risultato di squadra: Terzi classificati in tutte le categorie, sia maschili che femminili! Ecco i piazz - facebook.com facebook

Piattaforma Nuovi Giochi della Gioventù – Proroga del termine di chiusura e nuove discipline dlvr.it/TR965s x.com