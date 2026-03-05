Ginnastica ritmica campionato regionale e Gold allieve | ottime prestazioni per le atlete della Nike Catania Asd

Lo scorso 1 marzo, al palazzetto di Misilmeri, si è svolta la seconda prova del campionato regionale di ginnastica ritmica Gold allieve. La manifestazione ha visto le atlete della Nike Catania Asd protagoniste di ottime prestazioni, con molte che si sono distinte nelle esibizioni. La competizione ha inoltre assegnato i titoli regionali per questa categoria, coinvolgendo diverse squadre della regione.

Si è svolta lo scorso 1 marzo, presso il palazzetto di Misilmeri, la 2° prova del campionato gold allieve, valevole anche per l'assegnazione dei titoli regionali. 4 le ginnaste che la NIKE CATANIA ASD presentava ai nastri di partenza. Nella categoria minore, le A1, la classe 2017 Finocchiaro Vittoria ha sbaragliato la concorrenza conquistando sia il titolo di giornata che il titolo di Campionessa Regionale A1. Con gli esercizi fune e corpo libero ottiene due buoni punteggi che le regalano il titolo e l'accesso alla fase interzonale che si terrà il 20-21-22 marzo a Pozzuoli. Nelle A4 Selene Odierna ha ottenuto il titolo di giornata e il titolo di Campionessa Regionale.