Domenica 29 marzo si sono concluse le fasi interregionali dei campionati individuali gold di ginnastica ritmica, organizzate dalla Federazione ginnastica d'Italia. Tre appuntamenti che hanno coinvolto le atlete più competitive delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sette ginnaste provenienti dalla regione sono state qualificate per le fasi nazionali, dopo aver partecipato alle competizioni di alto livello tecnico.

Per la società ravennate gli interregionali si sono chiusi con un risultato molto positivo e ben sette pass che fanno avanzare le ginnaste ai campionati individuali gold Per la società Lo Zodiaco Asd di Ravenna, il bilancio finale è stato molto positivo: ben sette pass per le fasi nazionali, conquistati grazie ad altrettanti podi. "Un risultato di grande prestigio, che testimonia la qualità del lavoro in palestra e la determinazione delle ginnaste. La qualificazione alle fasi nazionali si conferma infatti sempre più selettiva e difficile da ottenere, vista la crescente competitività e il livello tecnico sempre più elevato delle partecipanti. Proprio per questo, ogni pass conquistato assume un valore più significativo", spiega la società. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Ginnastica ritmica, sette atlete dello Zodiaco volano alle fasi nazionali dei campionati individuali

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