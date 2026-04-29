Clima avvelenato non numeri ma qualità | anche Russo attacca De Luca sulle liste senza firme

La campagna elettorale per le amministrative si infiamma nuovamente, con il dibattito che si sposta sui requisiti per le liste e le firme necessarie. Le discussioni si concentrano sulle modalità di presentazione delle candidature, mentre le tensioni tra le parti aumentano. Tra le diverse posizioni, emergono critiche e confronti diretti che rendono il clima sempre più acceso.

La battaglia sulle liste elettorali e sul nodo delle firme continua a infiammare la campagna per le amministrative, trasformando il confronto politico in uno scontro sempre più acceso tra regole, numeri e narrazioni contrapposte. Dopo le contestazioni del candidato a sindaco del centrodestra.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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