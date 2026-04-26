Durante le recenti elezioni comunali, 14 liste provenienti dalla regione Sud chiamata Nord sono state esentate dalla raccolta firme grazie a una decisione dell'assessorato regionale. Questa misura permette alle liste di partecipare alle elezioni senza dover raccogliere il numero di firme normalmente richiesto, semplificando il processo di candidatura. La scelta riguarda specificatamente le liste che rappresentano questa area geografica e che sono state esentate dall’obbligo di firma.

?? Cosa sapere L'assessorato regionale esenta 14 liste di Sud chiama Nord dalla raccolta firme elettorali. La decisione di Cateno De Luca solleva contestazioni sulla parità tra i candidati comunali. L'assessorato regionale per le Autonomie Locali ha concesso a Sud chiama Nord l'esenzione dalla raccolta firme per 14 liste elettorali diverse, una decisione che scuote il campo in vista delle prossime comunali e solleva dubbi sulla parità di condizioni tra i candidati. Tutto nasce da un quesito .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comunali, scontro sulle firme: 14 liste esentate grazie a De Luca

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