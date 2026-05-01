Secondo i dati dell'Istat, in Italia si sono persi circa 30mila posti di lavoro, mentre l'inflazione sta aumentando rapidamente. Le tensioni geopolitiche nella zona di Hormuz hanno causato un aumento dei costi energetici, influendo sulla crescita del Prodotto Interno Lordo. Questi fattori contribuiscono a una situazione economica complicata nel paese.

? Cosa sapere Istat segnala perdita di 30mila occupati in Italia con inflazione in rapida ascesa.. Le tensioni geopolitiche su Hormuz impattano i costi energetici e la crescita del Pil.. L’economia italiana affronta una sfida complessa con l’inflazione in rapida ascesa e il rallentamento del Pil, mentre i dati Istat segnalano la perdita di 30mila occupati, un calo che non si registrava dai tempi della pandemia. Il quadro macroeconomico nazionale mostra segnali di forte instabilità, influenzati pesantemente dalle dinamiche geopolitiche globali. Secondo le recenti rilevazioni, l’instabilità legata ai flussi energetici e alle tensioni internazionali, con particolare riferimento all’effetto derivante dagli eventi nel contesto di Hormuz, sta colpendo duramente il mercato del lavoro e la crescita produttiva del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia in crisi: -30mila occupati e inflazione tra i rischi del Pil

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