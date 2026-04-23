L’economia italiana si trova di fronte a una crescita prevista dello 0,4% nel 2026, secondo le stime dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). I rincari energetici sono identificati come uno dei principali fattori che influenzeranno questa dinamica. Nel frattempo, si prevede un’inflazione al 2,4% per lo stesso anno e un aumento del debito pubblico fino al 137,5%.

? Cosa sapere L'Ocse prevede Pil italiano allo 0,4% nel 2026 a causa dei rincari energetici.. L'inflazione salirà al 2,4% nel 2026 mentre il debito pubblico raggiungerà il 137,5%.. L’economia italiana affronta una frenata strutturale con un Pil previsto allo 0,4% nel 2026 e allo 0,6% nel 2027, secondo le nuove stime dell’Ocse che evidenziano come l’impennata dei costi energetici subita all’inizio dell’anno stia già erodendo i consumi e la produzione nazionale. Nonostante la capacità di resistenza mostrata negli ultimi mesi, il quadro macroeconomico italiano si presenta sotto pressione. L’ondata di rincari energetici ha colpito duramente le famiglie e gli investimenti, creando un effetto di rallentamento simile a quello registrato in altre economie avanzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme economia: i rincari energetici frenano il Pil italiano

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