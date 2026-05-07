Il governo attualmente in carica ha superato i 1.288 giorni di mandato, diventando il secondo più longevo nella storia della Repubblica italiana. Questa cifra è stata raggiunta lo scorso 2 maggio. Il governo più duraturo resta quello guidato da un precedente premier, che ha governato dal giugno 2001 all’aprile 2005, per un totale di 1.412 giorni. La durata del mandato è stata oggetto di commenti da parte di alcuni esponenti politici.

Il governo Meloni ha raggiunto, lo scorso 2 maggio, un traguardo inconfutabile: è diventato il secondo più longevo della storia repubblicana italiana (1288 giorni), mettendo nel mirino quello che Berlusconi guidò dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005 (1412 giorni in carica). Manca poco, il prossimo settembre, tra 124 giorni, Giorgia Meloni diventerà la premier più duratura (per una singola legislatura), della storia della Repubblica. Nel corso di diMartedì, programma di approfondimento di La7 dei temi d’attualità e politica, è intervenuto il giornalista Massimo Giannini, che ha criticato questa “longevità” paragonandola all’immobilismo di un centenario che non riesce più ad essere autonomo: “La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione non sufficiente per fare un buon governo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Giannini, la sparata sul governo: "Come un vecchio su una sedia a rotelle"

Notizie correlate

Leggi anche: Giannini, il paragone miserevole offende vecchi e disabili: “Un centenario su una seria a rotelle è inutile. Come il governo” (video)

La sedia a rotelle sul piede e il blackout della telecamera: cosa è successo al tram deragliatoIl conducente riferisce di un trauma subito aiutando un disabile a salire sul mezzo che gli avrebbe causato fitte sempre più forti fino al mancamento...

Contenuti e approfondimenti

Si parla di: Massimo Giannini, la sparata sul governo: Come un vecchio su una sedia a rotelle | Libero Quotidiano.it.

Dalla carta stampata alla tv: il flop totale di GianniniUno dei flop televisivi più cocenti del 2025 è senz’altro Circo Massimo. In onda sul Nove in prima serata la trasmissione condotta da Massimo Giannini, che egli definiva «un talk per capire senza ... iltempo.it

Massimo Giannini contro La Russa per la frase sul 25 aprile, ha smesso di vergognarsi di essere fascistaDagli studi della trasmissione diMartedì il durissimo attacco del giornalista Massimo Giannini a Ignazio La Russa, presidente del Senato ... virgilio.it