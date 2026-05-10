Il Napoli sta per affrontare un periodo di transizione, con alcuni giocatori esperti che lasciano la squadra. La società ha deciso di puntare su un rinnovamento, riducendo gli ingaggi e investendo su nuovi talenti. La fine di un ciclo si accompagna all’obiettivo di costruire una formazione più giovane, in vista delle prossime stagioni. La squadra si prepara così a un mercato di ampie trasformazioni.

Si prepara un mercato di profondo rinnovamento in casa Napoli. Previsti numerosi colpi in uscita, si punta a ringiovanire la rosa, con l’abbassamento del monte ingaggi. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, alcuni dei protagonisti più importanti dell’era recente azzurra sarebbero ormai vicini ai saluti dopo aver contribuito a riscrivere la storia del club tra scudetti e Supercoppa. I nomi sono quelli di Alex Meret, Juan Jesus, Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, pilastri dello spogliatoio che sotto la guida di Antonio Conte hanno saputo rilanciarsi dopo la deludente stagione successiva al titolo targato Spalletti. Il Napoli, infatti, vuole ringiovanire la rosa e abbassare il monte ingaggi, linea che porterà inevitabilmente a diverse separazioni.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Si chiude un ciclo: si punta a ringiovanire e tagliare gli ingaggi

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