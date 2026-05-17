Nel corso di un'analisi televisiva, un ex calciatore ha commentato la situazione della squadra Juventus, affermando che le recenti proteste dei tifosi sono in contrasto con le dichiarazioni dell’allenatore. Ha sottolineato che la società dovrebbe mantenere un atteggiamento ambizioso e puntare sempre in alto. Durante la trasmissione, ha anche evidenziato la necessità di un cambio di passo per migliorare le prestazioni della squadra.

di Francesco Spagnolo Giaccherini negli studi di Dazn ha analizzato la situazione in casa Juve confermando come c’è la necessità di cambiare passo. Le ultime. La recente sfida dello Stadium tra Juventus e Fiorentina ha lasciato dietro di sé un lungo strascico di discussioni, alimentate non solo dal risultato del campo ma anche dalle reazioni del post-gara. Negli studi di DAZN, un’analisi particolarmente incisiva è arrivata da Emanuele Giaccherini. L’ex centrocampista si è soffermato sulle dichiarazioni rilasciate dal tecnico, mettendo in luce una evidente spaccatura tra la visione della guida tecnica e il reale sentimento della piazza. Secondo il punto di vista espresso da Giaccherini, la narrazione societaria non sembra coincidere con ciò che i sostenitori si aspettano storicamente da questa maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giaccherini va all’attacco: «Le proteste dei tifosi vanno in controtendenza con le parole di Spalletti. La Juve deve puntare sempre in alto»

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