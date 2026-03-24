Nel corso di un’intervista, Franco Causio ha parlato di Juventus e non solo. Vediamo che cosa ha detto la leggenda bianconera. Franco Causio ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Di seguito le parole dell’ex calciatore della Juventus.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! COSA MANCA ALLA JUVE – «Mancano i risultati, la verità è questa. Ed è cruda. Senza risultati fai più fatica ad andare avanti: sono quelli a darti convinzione, entusiasmo. Se vengono meno poi s’innesca un circolo vizioso da cui è complicato venire fuori» SU JUVE SASSUOLO – «Presunzione? Non è presunzione, la realtà è un’altra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Causio schietto: «Mancano i risultati, ma anche Spalletti commette qualche errore. Alla Juve serve questo»

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Infortunati Juve: Vlahovic, Thuram e non solo. Spalletti fa questo annuncio: «C’è qualche doloretto». Gli aggiornamentidi Francesco SpagnoloInfortunati Juve, Vlahovic e Thuram saranno valutati nelle prossime ore.

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