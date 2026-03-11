Vertenza logistica il paradosso ciociaro | Teknoservice prende appalti a Frosinone ma nega i ricollocamenti

Una vertenza nel settore della logistica si sviluppa tra la società Teknoservice e i lavoratori di Frosinone. L’azienda ha ottenuto nuovi appalti nella zona, ma ha deciso di non procedere ai ricollocamenti dei dipendenti coinvolti. La questione riguarda direttamente il territorio ciociaro, creando tensioni e sconcerto tra gli operai interessati.

Una doccia fredda per i lavoratori e un paradosso inaccettabile che colpisce direttamente il territorio ciociaro. Dal tavolo svoltosi oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) emerge un quadro teso per la vertenza che coinvolge le aziende Trasnova, Logitech e Teknoservice.